FTSE 100-Wert RELX-Aktie: So viel Verlust hätte ein RELX-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Die RELX-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der RELX-Anteile betrug an diesem Tag 35.39 GBP. Bei einem RELX-Investment von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2.826 RELX-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 18.08.2026 auf 25.40 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 71.77 GBP wert. Das kommt einer Abnahme um 28.23 Prozent gleich.

Alle RELX-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 43.07 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch