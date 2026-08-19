RELX Aktie 3632181 / GB00B2B0DG97
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|RELX-Investmentbeispiel
|
19.08.2026 10:02:14
FTSE 100-Wert RELX-Aktie: So viel Verlust hätte ein RELX-Investment von vor einem Jahr eingefahren
So viel hätten Anleger mit einem frühen RELX-Investment verlieren können.
Die RELX-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der RELX-Anteile betrug an diesem Tag 35.39 GBP. Bei einem RELX-Investment von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2.826 RELX-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 18.08.2026 auf 25.40 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 71.77 GBP wert. Das kommt einer Abnahme um 28.23 Prozent gleich.
Alle RELX-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 43.07 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Alphabet: Bereit für den nächsten Sprung
Während Berkshire Hathaway ein deutliches Vertrauenssignal sendet, steht die Aktie charttechnisch an einer interessanten Unterstützungszone. Aktuell eröffnet sich eine spekulative Chance auf einen neuen Anlauf in Richtung 400 Dollar.Weiterlesen!
Nachrichten zu RELX PLC (ex Reed Elsevier)
|
12:26
|Pluszeichen in Europa: STOXX 50 steigt am Mittwochmittag (finanzen.ch)
|
10:02
|FTSE 100-Wert RELX-Aktie: So viel Verlust hätte ein RELX-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.ch)
|
09:28
|Freundlicher Handel in London: FTSE 100 verbucht zum Start Zuschläge (finanzen.ch)
|
09:28
|Aufschläge in Europa: Zum Start des Mittwochshandels Gewinne im STOXX 50 (finanzen.ch)
|
18.08.26
|STOXX-Handel STOXX 50 schliesst im Minus (finanzen.ch)
|
18.08.26
|Gewinne in London: Börsianer lassen FTSE 100 letztendlich steigen (finanzen.ch)
|
18.08.26
|Dienstagshandel in London: FTSE 100 steigt nachmittags (finanzen.ch)
|
18.08.26
|STOXX 50-Handel aktuell: So performt der STOXX 50 nachmittags (finanzen.ch)