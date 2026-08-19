Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’355 0.2%  SPI 20’191 0.1%  Dow 53’343 -0.2%  DAX 26’117 0.0%  Euro 0.9405 0.0%  EStoxx50 6’477 0.1%  Gold 4’370 0.8%  Bitcoin 52’258 -0.6%  Dollar 0.8106 -0.2%  Öl 92.0 1.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Partners Group2460882Novartis1200526DocMorris4261528Rheinmetall345850Geberit3017040
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
So bewegen sich Gold & Co. heute
"Sell America" wieder im Anmarsch: Fed, Yen und KI-Boom verunsichern die Wall Street
Bayer-Aktie: Dürre-Sommer wird zur Belastungsprobe - und zur Chance
Vinci-Angebot für All for One erhält Rückendeckung - Aktie im Fokus
Straumann-Aktie bricht dennoch ein: Deutliches Wachstum - Neuer CEO
Suche...
ETF Sparplan

RELX Aktie 3632181 / GB00B2B0DG97

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

RELX-Investmentbeispiel 19.08.2026 10:02:14

FTSE 100-Wert RELX-Aktie: So viel Verlust hätte ein RELX-Investment von vor einem Jahr eingefahren

So viel hätten Anleger mit einem frühen RELX-Investment verlieren können.

RELX
27.39 CHF -1.49%
Kaufen Verkaufen

Die RELX-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der RELX-Anteile betrug an diesem Tag 35.39 GBP. Bei einem RELX-Investment von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2.826 RELX-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 18.08.2026 auf 25.40 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 71.77 GBP wert. Das kommt einer Abnahme um 28.23 Prozent gleich.

Alle RELX-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 43.07 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

In eigener Sache

Trading Signals: Alphabet: Bereit für den nächsten Sprung

Während Berkshire Hathaway ein deutliches Vertrauenssignal sendet, steht die Aktie charttechnisch an einer interessanten Unterstützungszone. Aktuell eröffnet sich eine spekulative Chance auf einen neuen Anlauf in Richtung 400 Dollar.

Weiterlesen!

Nachrichten zu RELX PLC (ex Reed Elsevier)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten