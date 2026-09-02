RELX Aktie 3632181 / GB00B2B0DG97
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02.09.2026 10:02:14
FTSE 100-Wert RELX-Aktie: So viel hätten Anleger an einem RELX-Investment von vor 5 Jahren verdient
So viel hätten Anleger mit einem frühen RELX-Investment verdienen können.
Vor 5 Jahren wurde das RELX-Aktie via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die RELX-Aktie an diesem Tag 22.00 GBP wert. Wenn ein Anleger damals 10’000 GBP in das RELX-Papier investiert hätte, hätte er nun 454.579 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 01.09.2026 11’964.51 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 26.32 GBP belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 19.65 Prozent angewachsen.
Zuletzt ergab sich für RELX eine Börsenbewertung in Höhe von 46.53 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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