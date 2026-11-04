FTSE 100-Wert RELX-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in RELX von vor 10 Jahren abgeworfen

Am 04.11.2016 wurden RELX-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 13.83 GBP. Hätte ein Anleger 10’000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die RELX-Aktie investiert, befänden sich nun 723.066 RELX-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen RELX-Papiere wären am 03.11.2026 21’344.90 GBP wert, da der Schlussstand 29.52 GBP betrug. Damit hätte sich der Wert des Investments um 113.45 Prozent erhöht.

Die Marktkapitalisierung von RELX belief sich zuletzt auf 52.06 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch