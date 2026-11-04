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04.11.2026 10:02:12
FTSE 100-Wert RELX-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in RELX von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor Jahren RELX-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
Am 04.11.2016 wurden RELX-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 13.83 GBP. Hätte ein Anleger 10’000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die RELX-Aktie investiert, befänden sich nun 723.066 RELX-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen RELX-Papiere wären am 03.11.2026 21’344.90 GBP wert, da der Schlussstand 29.52 GBP betrug. Damit hätte sich der Wert des Investments um 113.45 Prozent erhöht.
Die Marktkapitalisierung von RELX belief sich zuletzt auf 52.06 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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