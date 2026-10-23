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23.10.2026 10:02:13
FTSE 100-Wert Prudential-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Prudential von vor einem Jahr angefallen
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Prudential-Aktie Anlegern gebracht.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Prudential-Papier via Börse LSE ausgeführt. Der Schlusskurs der Prudential-Aktie betrug an diesem Tag 10.21 GBP. Bei einer 100-GBP-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 9.799 Prudential-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 22.10.2026 auf 8.86 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 86.84 GBP wert. Damit wäre die Investition um 13.16 Prozent gesunken.
Prudential markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 22.12 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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