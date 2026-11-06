FTSE 100-Wert Prudential-Aktie: So viel Verlust hätte ein Prudential-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Das Prudential-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 14.76 GBP wert. Bei einem Investment von 10’000 GBP in die Prudential-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 677.736 Prudential-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 05.11.2026 6’290.75 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 9.28 GBP belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 37.09 Prozent.

Jüngst verzeichnete Prudential eine Marktkapitalisierung von 23.56 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch