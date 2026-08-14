Prudential Aktie 401267 / GB0007099541
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14.08.2026 10:02:28
FTSE 100-Wert Prudential-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Prudential von vor 5 Jahren eingebracht
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Prudential-Aktie Anlegern gebracht.
Am 14.08.2021 wurde die Prudential-Aktie an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Prudential-Papier bei 14.95 GBP. Bei einem Prudential-Investment von 10’000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 668.842 Prudential-Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 6’805.46 GBP, da sich der Wert eines Prudential-Anteils am 13.08.2026 auf 10.18 GBP belief. Die Abnahme von 10’000 GBP zu 6’805.46 GBP entspricht einer negativen Performance von 31.95 Prozent.
Der Börsenwert von Prudential belief sich jüngst auf 25.13 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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