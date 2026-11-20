Heute vor 1 Jahr wurde die Prudential-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Prudential-Papier bei 10.50 GBP. Wenn ein Anleger damals 1’000 GBP in die Prudential-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 95.283 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 19.11.2026 auf 9.42 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 897.95 GBP wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 10.20 Prozent verringert.

Prudential war somit zuletzt am Markt 23.04 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch