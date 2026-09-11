Prudential Aktie 401267 / GB0007099541
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11.09.2026 10:02:23
FTSE 100-Wert Prudential-Aktie: So viel hätte eine Investition in Prudential von vor 5 Jahren gekostet
Wer vor Jahren in Prudential eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.
Am 11.09.2021 wurde die Prudential-Aktie via Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Prudential-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 14.84 GBP. Investoren, die vor 5 Jahren 100 GBP in die Prudential-Aktie investierten, hätten nun 6.737 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 10.09.2026 66.02 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 9.80 GBP belief. Mit einer Performance von -33.98 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Prudential war somit zuletzt am Markt 24.66 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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