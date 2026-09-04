FTSE 100-Wert Prudential-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Prudential-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Am 04.09.2023 wurde das Prudential-Papier via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Prudential-Anteile betrug an diesem Tag 9.70 GBP. Bei einer 10’000-GBP-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1’031.353 Prudential-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 03.09.2026 gerechnet (10.39 GBP), wäre das Investment nun 10’710.60 GBP wert. Damit beträgt die Performance des Investments +7.11 Prozent.

Der Prudential-Wert an der Börse wurde auf 24.80 Mrd. GBP beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch