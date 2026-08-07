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Prudential Aktie 401267 / GB0007099541

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Prudential-Investment im Blick 07.08.2026 10:02:29

FTSE 100-Wert Prudential-Aktie: Hätte sich eine Prudential-Anlage von vor 3 Jahren rentiert?

Vor Jahren in Prudential eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Prudential
11.33 CHF 1.89%
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Heute vor 3 Jahren fand via Börse LSE Handel mit Prudential-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war das Prudential-Papier an diesem Tag 10.27 GBP wert. Bei einem 1’000-GBP-Investment vor 3 Jahren, besässe man nun 97.418 Prudential-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 10.27 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’000.49 GBP wert. Das entspricht einem Zuwachs um 0.05 Prozent.

Der Börsenwert von Prudential belief sich zuletzt auf 25.50 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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