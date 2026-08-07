Prudential Aktie 401267 / GB0007099541
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Prudential-Investment im Blick
|
07.08.2026 10:02:29
FTSE 100-Wert Prudential-Aktie: Hätte sich eine Prudential-Anlage von vor 3 Jahren rentiert?
Vor Jahren in Prudential eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 3 Jahren fand via Börse LSE Handel mit Prudential-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war das Prudential-Papier an diesem Tag 10.27 GBP wert. Bei einem 1’000-GBP-Investment vor 3 Jahren, besässe man nun 97.418 Prudential-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 10.27 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’000.49 GBP wert. Das entspricht einem Zuwachs um 0.05 Prozent.
Der Börsenwert von Prudential belief sich zuletzt auf 25.50 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf
Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.Weiterlesen!
Nachrichten zu Prudential plc
|
07.08.26
|LSE-Handel: FTSE 100 mit Kursplus (finanzen.ch)
|
07.08.26
|Gute Stimmung in London: Am Mittag Pluszeichen im FTSE 100 (finanzen.ch)
|
07.08.26
|FTSE 100-Wert Prudential-Aktie: Hätte sich eine Prudential-Anlage von vor 3 Jahren rentiert? (finanzen.ch)
|
05.08.26
|Handel in London: FTSE 100 letztendlich mit Kursplus (finanzen.ch)
|
05.08.26
|Gute Stimmung in London: FTSE 100 nachmittags im Aufwind (finanzen.ch)
|
05.08.26
|Optimismus in London: Börsianer lassen FTSE 100 am Mittag steigen (finanzen.ch)
|
04.08.26
|Börse London in Grün: Gewinne im FTSE 100 (finanzen.ch)
|
04.08.26
|Pluszeichen in London: FTSE 100 liegt im Plus (finanzen.ch)