FTSE 100-Wert Persimmon-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Persimmon von vor 10 Jahren angefallen

Vor 10 Jahren wurde das Persimmon-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse LSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Persimmon-Papier bei 17.48 GBP. Hätte ein Anleger 1’000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Persimmon-Aktie investiert, befänden sich nun 57.208 Persimmon-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Persimmon-Anteile wären am 20.08.2026 654.18 GBP wert, da der Schlussstand 11.44 GBP betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 34.58 Prozent verringert.

Am Markt war Persimmon jüngst 3.73 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch