FTSE 100-Wert Persimmon-Aktie: So viel Verlust hätte eine Persimmon-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Heute vor 10 Jahren wurden Persimmon-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse LSE gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Persimmon-Anteile letztlich bei 17.48 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 572.082 Persimmon-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 17.09.2026 auf 11.73 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 6’710.53 GBP wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 32.89 Prozent abgenommen.

Zuletzt verbuchte Persimmon einen Börsenwert von 3.73 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch