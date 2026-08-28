FTSE 100-Wert Persimmon-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Persimmon von vor einem Jahr eingefahren

Am 28.08.2025 wurde das Persimmon-Papier via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 10.83 GBP. Investoren, die vor 1 Jahr 10’000 GBP in die Persimmon-Aktie investierten, hätten nun 923.788 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs auf 11.82 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10’919.17 GBP wert. Die Steigerung von 10’000 GBP zu 10’919.17 GBP entspricht einer Performance von +9.19 Prozent.

Persimmon wurde jüngst mit einem Börsenwert von 3.87 Mrd. GBP gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch