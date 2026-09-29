FTSE 100-Wert Pershing Square-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Pershing Square von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr wurde die Pershing Square-Aktie via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 47.26 GBP. Wer vor 1 Jahr 100 GBP in die Pershing Square-Aktie investiert hat, hat nun 2.116 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 36.30 GBP gerechnet, wäre die Investition nun 76.81 GBP wert. Damit beträgt die Performance des Investments -23.19 Prozent.

Pershing Square war somit zuletzt am Markt 6.51 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch