FTSE 100-Wert Pershing Square-Aktie: So viel hätte eine Investition in Pershing Square von vor einem Jahr gekostet

Am 01.09.2025 wurde die Pershing Square-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 43.68 GBP. Hätte ein Anleger 10’000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Pershing Square-Aktie investiert, befänden sich nun 228.938 Pershing Square-Anteile in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 8’997.25 GBP, da sich der Wert eines Pershing Square-Papiers am 28.08.2026 auf 39.30 GBP belief. Damit hätte sich die Investition um 10.03 Prozent verkleinert.

Pershing Square markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 6.88 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch