Pershing Square Holdings Aktie 25058435 / GG00BPFJTF46
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06.10.2026 10:02:12
FTSE 100-Wert Pershing Square-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Pershing Square von vor 3 Jahren abgeworfen
Anleger, die vor Jahren in Pershing Square-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Pershing Square-Papier an der Börse LSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Pershing Square-Papier an diesem Tag 29.38 GBP wert. Hätte ein Anleger 1’000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Pershing Square-Aktie investiert, befänden sich nun 34.037 Pershing Square-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 05.10.2026 auf 36.92 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’256.64 GBP wert. Damit wäre die Investition 25.66 Prozent mehr wert.
Der Marktwert von Pershing Square betrug jüngst 6.44 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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