FTSE 100-Wert Pearson-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Pearson von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren wurde die Pearson-Aktie via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Pearson-Aktie bei 8.39 GBP. Investoren, die vor 3 Jahren 10’000 GBP in die Pearson-Aktie investierten, hätten nun 1’191.895 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Pearson-Anteile wären am 28.08.2026 14’702.03 GBP wert, da der Schlussstand 12.34 GBP betrug. Mit einer Performance von +47.02 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Der Pearson-Wert an der Börse wurde auf 7.39 Mrd. GBP beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch