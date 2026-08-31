Pearson Aktie 400018 / GB0006776081
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31.08.2026 10:02:22
FTSE 100-Wert Pearson-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Pearson von vor 3 Jahren abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Pearson-Investment gewesen.
Heute vor 3 Jahren wurde die Pearson-Aktie via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Pearson-Aktie bei 8.39 GBP. Investoren, die vor 3 Jahren 10’000 GBP in die Pearson-Aktie investierten, hätten nun 1’191.895 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Pearson-Anteile wären am 28.08.2026 14’702.03 GBP wert, da der Schlussstand 12.34 GBP betrug. Mit einer Performance von +47.02 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Der Pearson-Wert an der Börse wurde auf 7.39 Mrd. GBP beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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