Pearson Aktie 400018 / GB0006776081
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|Rentabler Pearson-Einstieg?
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19.10.2026 10:02:40
FTSE 100-Wert Pearson-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Pearson von vor einem Jahr eingefahren
Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Pearson-Aktie gebracht.
Vor 1 Jahr wurde das Pearson-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Pearson-Aktie bei 11.20 GBP. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in die Pearson-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 8.933 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 16.10.2026 auf 13.75 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 122.78 GBP wert. Damit hätte sich die Investition um 22.78 Prozent vermehrt.
Jüngst verzeichnete Pearson eine Marktkapitalisierung von 8.22 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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