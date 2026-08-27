Next Aktie 1501134 / GB0032089863
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27.08.2026 10:02:02
FTSE 100-Wert Next-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Next von vor einem Jahr verdient
So viel hätten Anleger mit einem frühen Next-Investment verdienen können.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades Next-Anteilen an der Börse LSE ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 121.95 GBP. Bei einer 10’000-GBP-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 82.001 Next-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 26.08.2026 gerechnet (156.55 GBP), wäre die Investition nun 12’837.23 GBP wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 28.37 Prozent.
Der Börsenwert von Next belief sich jüngst auf 17.85 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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