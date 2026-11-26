Heute vor 3 Jahren wurde das Next-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs des Next-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 77.94 GBP. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in die Next-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 1.283 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 25.11.2026 202.27 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 157.65 GBP belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 102.27 Prozent gesteigert.

Insgesamt war Next zuletzt 17.91 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch