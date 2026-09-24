FTSE 100-Wert Next-Aktie: So viel hätte eine Investition in Next von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr wurden Next-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Next-Papier an diesem Tag 120.30 GBP wert. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in die Next-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0.831 Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 23.09.2026 119.95 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 144.30 GBP belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 19.95 Prozent angewachsen.

Jüngst verzeichnete Next eine Marktkapitalisierung von 16.78 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch