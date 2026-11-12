|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Lohnende Next-Investition?
|
12.11.2026 10:02:04
FTSE 100-Wert Next-Aktie: So viel hätte eine Investition in Next von vor 10 Jahren abgeworfen
Das wäre der Verdienst eines frühen Next-Einstiegs gewesen.
Heute vor 10 Jahren wurde die Next-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 50.40 GBP. Bei einer 1’000-GBP-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 19.841 Next-Anteilen. Die gehaltenen Next-Papiere wären am 11.11.2026 3’132.94 GBP wert, da der Schlussstand 157.90 GBP betrug. Mit einer Performance von +213.29 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Zuletzt verbuchte Next einen Börsenwert von 17.88 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte
Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.Weiterlesen!
Nachrichten zu Next PLC
|
12.11.26
|FTSE 100-Wert Next-Aktie: So viel hätte eine Investition in Next von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
06.11.26
|Schwacher Wochentag in London: FTSE 100 verbucht am Nachmittag Verluste (finanzen.ch)
|
05.11.26
|Zurückhaltung in London: FTSE 100 präsentiert sich zum Ende des Donnerstagshandels leichter (finanzen.ch)
|
05.11.26
|FTSE 100-Titel Next-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Next von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
29.10.26
|FTSE 100-Papier Next-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Next von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
22.10.26
|FTSE 100-Wert Next-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Next-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.ch)
|
15.10.26
|FTSE 100-Papier Next-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Next von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
12.10.26
|Freundlicher Handel in London: So entwickelt sich der FTSE 100 nachmittags (finanzen.ch)
Analysen zu Next PLC
US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI schwächer -- DAX wenig bewegt -- US-Börsen geben nach -- Asiens Börsen schliessen mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt gibt im Freitagshandel nach. Der deutsche Leitindex tendiert seitwärts. Die US-Börsenpräsentieren sich schwächer. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben.