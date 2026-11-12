FTSE 100-Wert Next-Aktie: So viel hätte eine Investition in Next von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren wurde die Next-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 50.40 GBP. Bei einer 1’000-GBP-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 19.841 Next-Anteilen. Die gehaltenen Next-Papiere wären am 11.11.2026 3’132.94 GBP wert, da der Schlussstand 157.90 GBP betrug. Mit einer Performance von +213.29 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Zuletzt verbuchte Next einen Börsenwert von 17.88 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch