Next Aktie 1501134 / GB0032089863
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03.09.2026 10:02:30
FTSE 100-Wert Next-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Next-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Vor Jahren in Next eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Next-Aktie via Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 70.28 GBP. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 GBP in den Konzern investierten, besitzen nun 1.423 Next-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 151.75 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 215.92 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 115.92 Prozent vermehrt.
Der Börsenwert von Next belief sich jüngst auf 17.55 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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