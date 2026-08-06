FTSE 100-Wert Next-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Next von vor 3 Jahren abgeworfen

Am 06.08.2023 wurde das Next-Papier an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Next-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 69.50 GBP. Bei einer 10’000-GBP-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 143.885 Next-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 22’532.37 GBP, da sich der Wert eines Next-Papiers am 05.08.2026 auf 156.60 GBP belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 125.32 Prozent angezogen.

Jüngst verzeichnete Next eine Marktkapitalisierung von 16.90 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch