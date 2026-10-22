FTSE 100-Wert Next-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Next-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Next-Papier via Börse LSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 132.40 GBP. Bei einer 1’000-GBP-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 7.553 Next-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 21.10.2026 auf 152.55 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’152.19 GBP wert. Damit wäre die Investition um 15.22 Prozent gestiegen.

Zuletzt ergab sich für Next eine Börsenbewertung in Höhe von 17.33 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch