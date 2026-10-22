|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Lukrative Next-Anlage?
|
22.10.2026 10:02:03
FTSE 100-Wert Next-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Next-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Next-Investment gewesen.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Next-Papier via Börse LSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 132.40 GBP. Bei einer 1’000-GBP-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 7.553 Next-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 21.10.2026 auf 152.55 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’152.19 GBP wert. Damit wäre die Investition um 15.22 Prozent gestiegen.
Zuletzt ergab sich für Next eine Börsenbewertung in Höhe von 17.33 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: DKSH - Mit Rückenwind in neue Höhen
Bei DKSH läuft es rund: Das operative Geschäft wächst, eine strategisch wichtige Übernahme eröffnet neue Perspektiven und die Aktie klettert auf ein Drei-Jahres-Hoch. Auch charttechnisch ist der Weg nach oben noch nicht ausgereizt.Weiterlesen!
Nachrichten zu Next PLC
|
22.10.26
|FTSE 100-Wert Next-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Next-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.ch)
|
15.10.26
|FTSE 100-Papier Next-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Next von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
12.10.26
|Freundlicher Handel in London: So entwickelt sich der FTSE 100 nachmittags (finanzen.ch)
|
08.10.26
|FTSE 100-Titel Next-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Next-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
06.10.26
|Zuversicht in London: Börsianer lassen FTSE 100 zum Ende des Dienstagshandels steigen (finanzen.ch)
|
01.10.26
|FTSE 100-Papier Next-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Next von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
24.09.26
|FTSE 100-Wert Next-Aktie: So viel hätte eine Investition in Next von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
|
18.09.26
|Börse London: FTSE 100 zum Handelsende schwächer (finanzen.ch)
Analysen zu Next PLC
Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX gehen schwächer ins Wochenende -- Asiens Börsen schliessen uneinheitlich
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt bewegten sich vor dem Wochenende im Minus. Die Wall Street zeigt sich gespalten. An den Börsen in Fernost ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen.