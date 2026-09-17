FTSE 100-Wert Next-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Next-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Next-Aktie an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 50.05 GBP. Bei einem Next-Investment von 10’000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 199.800 Next-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 16.09.2026 auf 145.60 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 29’090.91 GBP wert. Damit wäre die Investition 190.91 Prozent mehr wert.

Alle Next-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 16.77 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch