Next Aktie 1501134 / GB0032089863
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20.08.2026 10:02:04
FTSE 100-Wert Next-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Next von vor 10 Jahren eingefahren
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Next-Aktien gewesen.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Next-Aktie an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 54.40 GBP. Bei einem Investment von 1’000 GBP in das Next-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 18.382 Next-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 2’772.98 GBP, da sich der Wert einer Next-Aktie am 19.08.2026 auf 150.85 GBP belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 177.30 Prozent gesteigert.
Der Börsenwert von Next belief sich zuletzt auf 17.10 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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