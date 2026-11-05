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|Profitables National Grid-Investment?
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05.11.2026 10:02:01
FTSE 100-Wert National Grid-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in National Grid von vor 10 Jahren verdient
Wer vor Jahren in National Grid eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades National Grid-Anteilen via Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das National Grid-Papier bei 9.20 GBP. Bei einem Investment von 1’000 GBP in die National Grid-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 108.704 National Grid-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’375.10 GBP, da sich der Wert eines National Grid-Papiers am 04.11.2026 auf 12.65 GBP belief. Das kommt einer Steigerung um 37.51 Prozent gleich.
Der Marktwert von National Grid betrug jüngst 62.33 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch
Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
✅ Amgen(AMGN): Welche Rolle spielen Dividenden, Buchwertentwicklung und ein breit aufgestelltes Pharmageschäft bei der Auswahl?
✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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