FTSE 100-Wert National Grid-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in National Grid von vor 10 Jahren verdient

Heute vor 10 Jahren wurden Trades National Grid-Anteilen via Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das National Grid-Papier bei 9.20 GBP. Bei einem Investment von 1’000 GBP in die National Grid-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 108.704 National Grid-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’375.10 GBP, da sich der Wert eines National Grid-Papiers am 04.11.2026 auf 12.65 GBP belief. Das kommt einer Steigerung um 37.51 Prozent gleich.

Der Marktwert von National Grid betrug jüngst 62.33 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch