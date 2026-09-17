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National Grid Aktie 36496918 / GB00BDR05C01

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National Grid-Investment 17.09.2026 10:02:07

FTSE 100-Wert National Grid-Aktie: So viel hätten Anleger an einem National Grid-Investment von vor einem Jahr verdient

Anleger, die vor Jahren in National Grid-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

National Grid
12.58 CHF 1.30%
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Das National Grid-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 10.39 GBP wert. Investoren, die vor 1 Jahr 100 GBP in die National Grid-Aktie investierten, hätten nun 9.625 Anteile im Besitz. Die Anlage hätte nun einen Wert von 109.14 GBP, da sich der Wert eines National Grid-Papiers am 16.09.2026 auf 11.34 GBP belief. Das entspricht einem Plus von 9.14 Prozent.

Zuletzt verbuchte National Grid einen Börsenwert von 55.80 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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15.09.26 National Grid Outperform Bernstein Research
03.08.26 National Grid Sell UBS AG
03.08.26 National Grid Hold Jefferies & Company Inc.
10.07.26 National Grid Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.07.26 National Grid Sector Perform RBC Capital Markets
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