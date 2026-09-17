National Grid Aktie 36496918 / GB00BDR05C01
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|National Grid-Investment
|
17.09.2026 10:02:07
FTSE 100-Wert National Grid-Aktie: So viel hätten Anleger an einem National Grid-Investment von vor einem Jahr verdient
Anleger, die vor Jahren in National Grid-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Das National Grid-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 10.39 GBP wert. Investoren, die vor 1 Jahr 100 GBP in die National Grid-Aktie investierten, hätten nun 9.625 Anteile im Besitz. Die Anlage hätte nun einen Wert von 109.14 GBP, da sich der Wert eines National Grid-Papiers am 16.09.2026 auf 11.34 GBP belief. Das entspricht einem Plus von 9.14 Prozent.
Zuletzt verbuchte National Grid einen Börsenwert von 55.80 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Palo Alto Networks - Von KI-Angst zum Wachstumstreiber
KI wird für die Cybersecurity-Branche vom vermeintlichen Risiko zur Chance. Palo Alto Networks profitiert von steigenden Sicherheitsinvestitionen, starken Quartalszahlen und einem positiven Ausblick. Auch charttechnisch bleibt die Aktie spannend: Das Rekordhoch rückt in Reichweite.Weiterlesen!
Nachrichten zu National Grid plc
|
10:02
|FTSE 100-Wert National Grid-Aktie: So viel hätten Anleger an einem National Grid-Investment von vor einem Jahr verdient (finanzen.ch)
|
16.09.26
|Optimismus in Europa: STOXX 50 schliesst im Plus (finanzen.ch)
|
16.09.26
|Gewinne in Europa: STOXX 50 zeigt sich nachmittags fester (finanzen.ch)
|
10.09.26
|FTSE 100-Titel National Grid-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in National Grid von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
09.09.26
|Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 nachmittags im Minus (finanzen.ch)
|
09.09.26
|Anleger in London halten sich zurück: FTSE 100 beginnt die Mittwochssitzung im Minus (finanzen.ch)
|
09.09.26
|Börse Europa: STOXX 50 verbucht zum Start des Mittwochshandels Abschläge (finanzen.ch)
|
07.09.26
|STOXX-Handel STOXX 50 zeigt sich mittags schwächer (finanzen.ch)
Analysen zu National Grid plc
|15.09.26
|National Grid Outperform
|Bernstein Research
|03.08.26
|National Grid Sell
|UBS AG
|03.08.26
|National Grid Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.07.26
|National Grid Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.07.26
|National Grid Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.09.26
|National Grid Outperform
|Bernstein Research
|03.08.26
|National Grid Sell
|UBS AG
|03.08.26
|National Grid Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.07.26
|National Grid Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.07.26
|National Grid Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.09.26
|National Grid Outperform
|Bernstein Research
|01.07.26
|National Grid Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.06.26
|National Grid Outperform
|Bernstein Research
|22.05.26
|National Grid Overweight
|Barclays Capital
|14.05.26
|National Grid Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.08.26
|National Grid Sell
|UBS AG
|01.06.26
|National Grid Sell
|UBS AG
|18.05.26
|National Grid Sell
|UBS AG
|24.04.26
|National Grid Sell
|UBS AG
|17.04.26
|National Grid Sell
|UBS AG
|03.08.26
|National Grid Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.07.26
|National Grid Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.07.26
|National Grid Sector Perform
|RBC Capital Markets
|01.07.26
|National Grid Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.06.26
|National Grid Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)