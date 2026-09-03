National Grid Aktie 36496918 / GB00BDR05C01
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03.09.2026 10:02:30
FTSE 100-Wert National Grid-Aktie: So viel Gewinn hätte eine National Grid-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Bei einem frühen National Grid-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.
Die National Grid-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 8.52 GBP. Bei einer 1’000-GBP-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 117.396 National Grid-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 02.09.2026 auf 11.48 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’347.12 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 34.71 Prozent vermehrt.
Der Börsenwert von National Grid belief sich jüngst auf 58.47 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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