FTSE 100-Wert National Grid-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in National Grid von vor einem Jahr eingefahren

Am 12.11.2025 wurde die National Grid-Aktie via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 11.77 GBP. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10’000 GBP in den Konzern investierten, besitzen nun 849.618 National Grid-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 10’603.23 GBP, da sich der Wert einer National Grid-Aktie am 11.11.2026 auf 12.48 GBP belief. Mit einer Performance von +6.03 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

National Grid war somit zuletzt am Markt 62.71 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch