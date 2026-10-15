National Grid Aktie 36496918 / GB00BDR05C01
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Frühe Investition
|
15.10.2026 10:02:02
FTSE 100-Wert National Grid-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in National Grid von vor einem Jahr eingefahren
Bei einem frühen Investment in National Grid-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
Heute vor 1 Jahr wurde die National Grid-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 11.09 GBP. Bei einer 1’000-GBP-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 90.171 National Grid-Aktien. Die gehaltenen National Grid-Aktien wären am 14.10.2026 1’068.98 GBP wert, da der Schlussstand 11.86 GBP betrug. Damit hätte sich der Wert des Investments um 6.90 Prozent erhöht.
Der Marktwert von National Grid betrug jüngst 59.26 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung
Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.Weiterlesen!
Nachrichten zu National Grid plc
|
10:02
|FTSE 100-Wert National Grid-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in National Grid von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.ch)
|
13.10.26
|Börse Europa in Rot: STOXX 50 verliert zum Ende des Dienstagshandels (finanzen.ch)
|
12.10.26
|Handel in Europa: STOXX 50 zum Ende des Montagshandels im Aufwind (finanzen.ch)
|
09.10.26
|Optimismus in Europa: STOXX 50 schliesst in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
09.10.26
|Pluszeichen in Europa: STOXX 50 am Nachmittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
08.10.26
|FTSE 100-Papier National Grid-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in National Grid von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
07.10.26
|STOXX-Handel STOXX 50 legt zum Start den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|
05.10.26
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 zum Handelsstart mit Gewinnen (finanzen.ch)