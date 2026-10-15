FTSE 100-Wert National Grid-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in National Grid von vor einem Jahr eingefahren

Heute vor 1 Jahr wurde die National Grid-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 11.09 GBP. Bei einer 1’000-GBP-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 90.171 National Grid-Aktien. Die gehaltenen National Grid-Aktien wären am 14.10.2026 1’068.98 GBP wert, da der Schlussstand 11.86 GBP betrug. Damit hätte sich der Wert des Investments um 6.90 Prozent erhöht.

Der Marktwert von National Grid betrug jüngst 59.26 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch