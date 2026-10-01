Marks & Spencer Aktie 1365056 / GB0031274896
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01.10.2026 10:02:04
FTSE 100-Wert Marks Spencer-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Marks Spencer von vor 10 Jahren verdient
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Marks Spencer-Aktie Anlegern gebracht.
Heute vor 10 Jahren fand via Börse LSE wochenend-bedingt kein Handel mit Marks Spencer-Anteilen statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 3.17 GBP. Hätte ein Anleger 100 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Marks Spencer-Aktie investiert, befänden sich nun 31.579 Marks Spencer-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 30.09.2026 121.80 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 3.86 GBP belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 21.80 Prozent gesteigert.
Zuletzt ergab sich für Marks Spencer eine Börsenbewertung in Höhe von 7.90 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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