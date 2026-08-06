Marks & Spencer Aktie 1365056 / GB0031274896
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06.08.2026 10:02:29
FTSE 100-Wert Marks Spencer-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Marks Spencer-Investment von vor 10 Jahren verdient
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Marks Spencer gewesen.
Die Marks Spencer-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Marks Spencer-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 3.08 GBP. Hätte ein Anleger 1’000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Marks Spencer-Aktie investiert, befänden sich nun 325.113 Marks Spencer-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Marks Spencer-Aktie auf 4.09 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’331.01 GBP wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +33.10 Prozent.
Marks Spencer wurde am Markt mit 8.48 Mrd. GBP bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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