FTSE 100-Wert Marks Spencer-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Marks Spencer-Investment von vor 10 Jahren verdient

Die Marks Spencer-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Marks Spencer-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 3.08 GBP. Hätte ein Anleger 1’000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Marks Spencer-Aktie investiert, befänden sich nun 325.113 Marks Spencer-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Marks Spencer-Aktie auf 4.09 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’331.01 GBP wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +33.10 Prozent.

Marks Spencer wurde am Markt mit 8.48 Mrd. GBP bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch