Marks & Spencer Aktie 1365056 / GB0031274896
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Performance unter der Lupe
|
03.09.2026 10:02:30
FTSE 100-Wert Marks Spencer-Aktie: So viel hätte eine Investition in Marks Spencer von vor 10 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Marks Spencer-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 10 Jahren fand via Börse LSE wochenend-bedingt kein Handel mit Marks Spencer-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Marks Spencer-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 3.39 GBP. Wenn man vor 10 Jahren 10’000 GBP in die Marks Spencer-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 2’952.744 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 11’350.35 GBP, da sich der Wert eines Marks Spencer-Anteils am 02.09.2026 auf 3.84 GBP belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 13.50 Prozent vermehrt.
Zuletzt ergab sich für Marks Spencer eine Börsenbewertung in Höhe von 8.10 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Komax: Ein besonderer Monat
Der Maschinenbauer hat im August starke Zahlen vorgelegt und einen neuen CEO gefunden. An der Börse gönnt sich Komax nach einer geschichtsträchtigen Rallye eine Pause – schon bald könnte der nächste Schub nach oben anstehen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Marks & Spencer plc
|
10:02
|FTSE 100-Wert Marks Spencer-Aktie: So viel hätte eine Investition in Marks Spencer von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
27.08.26
|FTSE 100-Papier Marks Spencer-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Marks Spencer von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
25.08.26
|Freundlicher Handel in London: FTSE 100 am Mittag im Plus (finanzen.ch)
|
20.08.26
|Börse London: FTSE 100 sackt nachmittags ab (finanzen.ch)
|
20.08.26
|FTSE 100-Papier Marks Spencer-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Marks Spencer-Investment von vor 3 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
18.08.26
|FTSE 100 aktuell: FTSE 100 zum Start mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
14.08.26
|Börse London: FTSE 100 schwächelt schlussendlich (finanzen.ch)
|
13.08.26
|FTSE 100-Papier Marks Spencer-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Marks Spencer-Investment von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
Analysen zu Marks & Spencer plc
ABB, Hochtief & Schneider Electric: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ ABB
✅ Hochtief
✅ Schneider Electric
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI in Grün -- DAX fester -- US-Börsen im Plus -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Markt und der deutsche Leitindex präsentieren sich am Donnerstag mit Gewinnen. Die US-Aktienmärkte legen am Donnerstag ebenfalls zu. An den Märkten in Asien ging es am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.