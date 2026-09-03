FTSE 100-Wert Marks Spencer-Aktie: So viel hätte eine Investition in Marks Spencer von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren fand via Börse LSE wochenend-bedingt kein Handel mit Marks Spencer-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Marks Spencer-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 3.39 GBP. Wenn man vor 10 Jahren 10’000 GBP in die Marks Spencer-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 2’952.744 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 11’350.35 GBP, da sich der Wert eines Marks Spencer-Anteils am 02.09.2026 auf 3.84 GBP belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 13.50 Prozent vermehrt.

Zuletzt ergab sich für Marks Spencer eine Börsenbewertung in Höhe von 8.10 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch