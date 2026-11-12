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|Profitable Marks Spencer-Anlage?
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12.11.2026 10:02:04
FTSE 100-Wert Marks Spencer-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Marks Spencer-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
So viel hätten Anleger mit einem frühen Marks Spencer-Investment verdienen können.
Am 12.11.2023 wurde die Marks Spencer-Aktie an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 2.46 GBP. Investoren, die vor 3 Jahren 100 GBP in die Marks Spencer-Aktie investierten, hätten nun 40.584 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Marks Spencer-Papiere wären am 11.11.2026 185.15 GBP wert, da der Schlussstand 4.56 GBP betrug. Damit hätte sich das Investment um 85.15 Prozent vermehrt.
Insgesamt war Marks Spencer zuletzt 9.43 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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