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22.10.2026 10:02:03
FTSE 100-Wert Marks Spencer-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Marks Spencer von vor 5 Jahren abgeworfen
Anleger, die vor Jahren in Marks Spencer-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Das Marks Spencer-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Marks Spencer-Anteile bei 1.80 GBP. Hätte ein Anleger 100 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Marks Spencer-Aktie investiert, befänden sich nun 55.659 Marks Spencer-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 21.10.2026 auf 4.22 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 234.94 GBP wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 134.94 Prozent gesteigert.
Marks Spencer erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 8.70 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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