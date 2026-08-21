FTSE 100-Wert M&G-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in M&G von vor 5 Jahren verdient

Das M&G-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 2.09 GBP. Bei einem M&G-Investment von 1’000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 478.595 M&G-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’638.71 GBP, da sich der Wert einer M&G-Aktie am 20.08.2026 auf 3.42 GBP belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 63.87 Prozent vermehrt.

Insgesamt war M&G zuletzt 8.27 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch