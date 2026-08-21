M&G Aktie 49989160 / GB00BKFB1C65
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Lohnende M&G-Anlage?
|
21.08.2026 10:02:26
FTSE 100-Wert M&G-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in M&G von vor 5 Jahren verdient
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die M&G-Aktie Anlegern gebracht.
Das M&G-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 2.09 GBP. Bei einem M&G-Investment von 1’000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 478.595 M&G-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’638.71 GBP, da sich der Wert einer M&G-Aktie am 20.08.2026 auf 3.42 GBP belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 63.87 Prozent vermehrt.
Insgesamt war M&G zuletzt 8.27 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Aryzta: Aus der Backstube kommt Gegenwind
Schwache Halbjahreszahlen und wachsende Probleme im wichtigen Deutschlandgeschäft haben Aryzta schwer zugesetzt und die Aktie auf ein Drei-Jahres-Tief abstürzen lassen. Für spekulative Anleger könnte damit die Unterseite wieder interessant werden.Weiterlesen!
Nachrichten zu M&G PLC Registered Shs
|
10:02
|FTSE 100-Wert M&G-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in M&G von vor 5 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
19.08.26
|Handel in London: FTSE 100 legt am Mittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|
14.08.26
|FTSE 100-Papier M&G-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in M&G von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
11.08.26
|Dienstagshandel in London: FTSE 100 verliert zum Handelsende (finanzen.ch)
|
11.08.26
|FTSE 100 aktuell: FTSE 100 am Dienstagnachmittag im Aufwind (finanzen.ch)
|
11.08.26
|Zurückhaltung in London: FTSE 100 notiert am Mittag im Minus (finanzen.ch)
|
11.08.26
|Angespannte Stimmung in London: FTSE 100 zum Handelsstart im Minus (finanzen.ch)
|
07.08.26
|FTSE 100-Wert M&G-Aktie: So viel Gewinn hätte ein M&G-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.ch)
Analysen zu M&G PLC Registered Shs
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI in Rot -- DAX etwas fester - 26'000-Punkte-Marke im Blick -- Asiens Börsen letztlich uneins
Am heimischen Aktienmarkt geht es abwärts. Der deutsche Leitindex zeigt sich ohne klare Richtung. Die Märkte in Fernost sind sich am Freitag nicht ganz einig.