M&G Aktie 49989160 / GB00BKFB1C65
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04.09.2026 10:02:29
FTSE 100-Wert M&G-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in M&G von vor einem Jahr abgeworfen
Investoren, die vor Jahren in M&G-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Am 04.09.2025 wurden M&G-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der M&G-Aktie betrug an diesem Tag 2.61 GBP. Bei einem M&G-Investment von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 38.373 M&G-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des M&G-Papiers auf 3.51 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 134.77 GBP wert. Damit beträgt die Performance des Investments +34.77 Prozent.
M&G markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 8.17 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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