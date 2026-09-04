FTSE 100-Wert M&G-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in M&G von vor einem Jahr abgeworfen

Am 04.09.2025 wurden M&G-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der M&G-Aktie betrug an diesem Tag 2.61 GBP. Bei einem M&G-Investment von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 38.373 M&G-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des M&G-Papiers auf 3.51 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 134.77 GBP wert. Damit beträgt die Performance des Investments +34.77 Prozent.

M&G markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 8.17 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch