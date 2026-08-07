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Langfristige Investition 07.08.2026 10:02:29

FTSE 100-Wert M&G-Aktie: So viel Gewinn hätte ein M&G-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren in M&G-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

M&G
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Am 07.08.2025 wurden M&G-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende standen M&G-Anteile an diesem Tag bei 2.58 GBP. Wenn ein Anleger damals 10’000 GBP in die M&G-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 3’875.969 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 14’112.40 GBP, da sich der Wert eines M&G-Papiers am 06.08.2026 auf 3.64 GBP belief. Die Steigerung von 10’000 GBP zu 14’112.40 GBP entspricht einer Performance von +41.12 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von M&G bezifferte sich zuletzt auf 8.69 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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