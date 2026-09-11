M&G Aktie 49989160 / GB00BKFB1C65
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11.09.2026 10:02:23
FTSE 100-Wert M&G-Aktie: So viel Gewinn hätte ein M&G-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Das wäre der Verdienst eines frühen M&G-Einstiegs gewesen.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem M&G-Papier an der Börse LSE ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 1.98 GBP. Wenn ein Anleger damals 1’000 GBP in die M&G-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 504.414 Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 10.09.2026 1’675.66 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 3.32 GBP belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 67.57 Prozent vermehrt.
Zuletzt ergab sich für M&G eine Börsenbewertung in Höhe von 8.22 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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