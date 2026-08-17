FTSE 100-Wert LondonMetric Property-Aktie: So viel Verlust hätte ein LondonMetric Property-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem LondonMetric Property-Papier an der Börse LSE ausgeführt. Diesen Tag beendete das LondonMetric Property-Papier bei 2.59 GBP. Bei einem LondonMetric Property-Investment von 1’000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 385.541 LondonMetric Property-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 14.08.2026 gerechnet (1.94 GBP), wäre das Investment nun 747.95 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 25.21 Prozent verringert.

Insgesamt war LondonMetric Property zuletzt 4.55 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch