LondonMetric Property Aktie 11617702 / GB00B4WFW713
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14.09.2026 10:02:17
FTSE 100-Wert LondonMetric Property-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in LondonMetric Property von vor 5 Jahren verloren
Anleger, die vor Jahren in LondonMetric Property-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.
Heute vor 5 Jahren wurde das LondonMetric Property-Papier an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 2.53 GBP wert. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 3’957.700 LondonMetric Property-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen LondonMetric Property-Papiere wären am 11.09.2026 7’044.71 GBP wert, da der Schlussstand 1.78 GBP betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 29.55 Prozent abgenommen.
Am Markt war LondonMetric Property jüngst 4.16 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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