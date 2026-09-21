London Stock Exchange Aktie 2477098 / GB00B0SWJX34
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|Rentables London Stock Exchange (LSE)-Investment?
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21.09.2026 10:02:30
FTSE 100-Wert London Stock Exchange (LSE)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem London Stock Exchange (LSE)-Investment von vor 5 Jahren verdient
Vor Jahren in London Stock Exchange (LSE) eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
Am 21.09.2021 wurden London Stock Exchange (LSE)-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 79.43 GBP wert. Bei einem 100-GBP-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 1.259 London Stock Exchange (LSE)-Aktien. Die gehaltenen London Stock Exchange (LSE)-Aktien wären am 18.09.2026 103.81 GBP wert, da der Schlussstand 82.46 GBP betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 3.81 Prozent angewachsen.
London Stock Exchange (LSE) markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 39.80 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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