London Stock Exchange Aktie 2477098 / GB00B0SWJX34
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31.08.2026 10:02:22
FTSE 100-Wert London Stock Exchange (LSE)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine London Stock Exchange (LSE)-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die London Stock Exchange (LSE)-Aktie gebracht.
Vor 10 Jahren wurde das London Stock Exchange (LSE)-Papier an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete die London Stock Exchange (LSE)-Aktie bei 27.55 GBP. Bei einem London Stock Exchange (LSE)-Investment von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3.630 London Stock Exchange (LSE)-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des London Stock Exchange (LSE)-Papiers auf 90.00 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 326.68 GBP wert. Aus 100 GBP wurden somit 326.68 GBP, was einer positiven Performance von 226.68 Prozent entspricht.
Der Börsenwert von London Stock Exchange (LSE) belief sich zuletzt auf 43.62 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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