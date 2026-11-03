FTSE 100-Wert Lloyds Banking Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Lloyds Banking Group-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse LSE Handel mit der Lloyds Banking Group-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 0.89 GBP. Bei einer 100-GBP-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 111.857 Lloyds Banking Group-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 106.51 GBP, da sich der Wert einer Lloyds Banking Group-Aktie am 02.11.2026 auf 0.95 GBP belief. Mit einer Performance von +6.51 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von Lloyds Banking Group bezifferte sich zuletzt auf 53.48 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch