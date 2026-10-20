Lloyds Banking Group Aktie 23800 / GB0008706128
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20.10.2026 10:02:12
FTSE 100-Wert Lloyds Banking Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Lloyds Banking Group-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Lloyds Banking Group-Investment gewesen.
Heute vor 5 Jahren wurde die Lloyds Banking Group-Aktie via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Lloyds Banking Group-Anteile bei 0.49 GBP. Bei einer 1’000-GBP-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2’038.736 Lloyds Banking Group-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2’100.92 GBP, da sich der Wert eines Lloyds Banking Group-Papiers am 19.10.2026 auf 1.03 GBP belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 110.09 Prozent angewachsen.
Lloyds Banking Group wurde am Markt mit 60.14 Mrd. GBP bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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