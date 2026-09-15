Lloyds Banking Group Aktie 23800 / GB0008706128
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15.09.2026 10:02:07
FTSE 100-Wert Lloyds Banking Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Lloyds Banking Group-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor Jahren Lloyds Banking Group-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
Vor 3 Jahren wurde das Lloyds Banking Group-Aktie via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Lloyds Banking Group-Anteile betrug an diesem Tag 0.43 GBP. Hätte ein Anleger 10’000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Lloyds Banking Group-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 23’148.148 Lloyds Banking Group-Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 14.09.2026 25’312.50 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 1.09 GBP belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 153.13 Prozent gesteigert.
Der Börsenwert von Lloyds Banking Group belief sich zuletzt auf 64.32 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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