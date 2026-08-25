FTSE 100-Wert Lloyds Banking Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Lloyds Banking Group von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren wurden Lloyds Banking Group-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 0.44 GBP wert. Wer vor 5 Jahren 10’000 GBP in die Lloyds Banking Group-Aktie investiert hat, hat nun 22’619.317 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 24.08.2026 auf 1.12 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 25’243.16 GBP wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 152.43 Prozent angewachsen.

Der Börsenwert von Lloyds Banking Group belief sich jüngst auf 64.49 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch