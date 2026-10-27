FTSE 100-Wert Lloyds Banking Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Lloyds Banking Group von vor 10 Jahren eingefahren

Am 27.10.2016 wurde die Lloyds Banking Group-Aktie via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Lloyds Banking Group-Aktie bei 0.58 GBP. Bei einem Investment von 10’000 GBP in das Lloyds Banking Group-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 17’391.304 Lloyds Banking Group-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Lloyds Banking Group-Aktie auf 1.03 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 17’826.09 GBP wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 78.26 Prozent zugenommen.

Der Börsenwert von Lloyds Banking Group belief sich zuletzt auf 58.71 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch